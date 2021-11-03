شاهد ...عبدالله بالخير يصدم الجمهور بلوكه الجديد

الوكيل الإخباري - تصدر الفنان عبدالله بالخير الترند بعد ظهوره بتسريحة شعر غريبة في فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكعادته يرسم عبدالله الفرح والابتسامة على كل من يلتقي به وظهر في الفيديو الذي على ما يبدو قام بتصويره الإعلامي أحمد خميس زوج مشاعل الشحي بتسريحة جديدة.

وأوقفه أحمد وطلب منه الالتفات الى الخلف حتى يفاجئ زوجته بوجوده. وعند وصول مشاعل الشحي أبدت صدمتها، كما كانت ردة فعل عبدالله بالخير طريفة فصرخ بوجهها وهو أسلوب معروف عنه عندما يبدي اندهاشه دوماً من اي موقف.



المصدر - الفن