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السبت، 23-04-2022 02:59 م

شاهد.. عبد الله بالخير يسوق الدراجة البخارية في دبي يجتاح السوشال ميديا

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صحفحاتهم الخاصة مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبد الله بالخير وهو يسوق دراجة بخارية في أحد الشوارع في إمارة دبي.

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الفيديو إلتقطه عدد من الشبان الذين رثدوا عبد الله بالخير وهو يمارس هذه الرياضي، وبدوا وقد تفاعلوا معه بشكل كبير، وعبروا عن إعجابهم الكبير بخفة دمه الدائمة، وتميّز تصرفاته وأفعاله دائماً، قائلين: "عبد الله بالخير منور يال حي الله سبيشيل دوم سبيشيل، فديت روحك".

 

من جهته قام عبد الله بالخير بإلقاء التحية عليهم بعفوية وأكمل طريقه.


 

 

الفن 

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