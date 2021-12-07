شاهد...عمرو دياب يتألق مع الجمهور السعودي بحفله في جدة

الوكيل الإخباري - أشعل النجم عمرو دياب حفل ختام جائزة السعودية الكبرى للفورمولا وان، والذى أقيم بمسرح كورنيش جدة، وذلك بمشاركة النجم العالمي جاستين بيبر و دي جي العالمي ديفيد جيتا.

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وتألق "الهضبة" وسط حضور جماهيري غير مسبوق، حيث قدم مجموعة من أروع أغنياته وخاصة اغنياته الجديدة.

من ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة. وقد طرح مؤخرا اغنيته الجديدة "لو بتحب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.





المصدر - لها