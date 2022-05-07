شاهد..عمرو دياب يشعل أجواء العيد في جدة بحضور 6000 شخص

الوكيل الإخباري - افتتح الهضبة عمرو دياب أولى حفلات العيد في جدة من تنظيم شركة بنش مارك العالمية على رأسها السيد محمد زكي، وبالتعاون مع هيئة الترفيه.

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حيث استمتع الجمهور بموسيقىDj Loush ، ثم اعتلى الهضبة مسرح بنش مارك الذي يضم ٦٠٠٠ شخص وأشعل الأجواء والجمهور الذي تفاعل معه على أنغام أغنيته الجديدة، ثم غنّى عمرو مدلي جمع أغانيه القديمة منها "ما بلاش نتكلم في الماضي"، "برج الحوت" وغيرها.



ومن على المسرح، شكر عمرو شركة بنش مارك على التنظيم الباهر، كما شكر السيد محمد زكي على استقباله المتميز، ليتابع غناءه مع العزف على الطبلة ثم عزف على البيانو ووعد الجمهور بحفلات قادمة كثيرة.

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