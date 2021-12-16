الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يتسلم آليات من فرنسا

روسيا ترصد 25 إصابة بمتحور أوميكرون

حوارية في عجلون حول المرأة في توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

استحداث عيادة معالجة العصب والتركيبات السنية في مستشفى جرش الحكومي

شاب أردني يشتري رقم مركبة بـ 550 الف دينار

لجنة الاوبئة : نستبعد أن يكون هناك أي إغلاقات

انطلاق فعاليات مؤتمر اللغة العربية الثالث في لواء الجيزة

إرادتان ملكيتان بالسفيرين خوري والحباشنة

69 مليون شخص في الوطن العربي يعاني من سوء التغذية

قرار من العمل بشأن انتداب الموظفين ونقلهم وتكليفهم

الخميس، 16-12-2021 04:42 م

شاهد...عمرو عبدالجليل يخوض تجربة غناء المهرجانات

9999117788


الوكيل الإخباري - يخوض الفنان عمرو عبدالجليل تجربة جديدة بغناء المهرجانات في فيلم "مربع برمودة"، حيث يقدّم الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل عنوان "إلا اللعبة دي"، وقد شاركه في غنائها الفنان مصطفى خاطر، ومطربا المهرجانات كنكا وديزل، وهي من كلمات كنكا وألحان "الديزل برودكشن".

وشهدت كواليس الأغنية التي تم تصويرها أخيراً، العديد من المواقف الطريفة بين النجمين مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، كما سيطرت حالة من السعادة والتفاؤل على فريق الفيلم قبل أيام من طرحه.

اضافة اعلان

 

 

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1046872174_0-0-2048-1159_1920x0_80_0_0_0bee906a34ea4a1aaefdf1ea5ce17d01

محمد سعد يستعد لتصوير أول أفلامه مع المخرج محمد سامي

29714689_1618382791532668_4660843156080689152_n

حنان ترك تدعم شيرين عبدالوهاب - صورة

Hassan-Raddad-1-678x381

حسن الرداد يتجاوز أحزانه ويظهر في عرض فيلم برا المنهج

135712Image1

ربيع الأسمر يطلق أغنية الجديدة يا بيبي

161661Image1-1180x677_d

دنيا سمير غانم تخرج من حالة الحداد وتحتفل بعيد ميلاد صديقتها - صورة

3783338_1605088913

شرط عبلة كامل للعودة الى التمثيل