شاهد...عمرو عبدالجليل يخوض تجربة غناء المهرجانات

الوكيل الإخباري - يخوض الفنان عمرو عبدالجليل تجربة جديدة بغناء المهرجانات في فيلم "مربع برمودة"، حيث يقدّم الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل عنوان "إلا اللعبة دي"، وقد شاركه في غنائها الفنان مصطفى خاطر، ومطربا المهرجانات كنكا وديزل، وهي من كلمات كنكا وألحان "الديزل برودكشن".



وشهدت كواليس الأغنية التي تم تصويرها أخيراً، العديد من المواقف الطريفة بين النجمين مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، كما سيطرت حالة من السعادة والتفاؤل على فريق الفيلم قبل أيام من طرحه.

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