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الإثنين، 01-11-2021 11:26 ص

شاهد ...غدي يرزق بمولوده الأول ويطلق عليه اسم رفايل

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الوكيل الإخباري - رزق الفنان اللبناني غدي بمولوده الأول من زوجته ملاك الاختيار، والذي أطلق عليه إسم رفايل.

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وزف غدي الخبر بصورة لافتة لطفله نشرها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق كتب فيه: "الحمدالله رفايال و إمّه بخيرما بدّي أكتر من هيك فرحة قلبي لا توصف.. التاريخ ١/١١/٢١" .

 

لاقت الصورة لمولود غدي الكثير من الإعجابات والتعليقات المباركة من زملائه وعائلته وعدداً من الأصدقاء.

 

 

 

المصدر - الفن 

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