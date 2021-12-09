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الخميس، 09-12-2021 12:52 م

شاهد...فاتن موسى تقف أمام مصطفى فهمي في أول عمل درامي لها

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الوكيل الإخباري - فجّرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن دخولها مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة في أول ظهور لها كممثلة في الدراما المصرية.

وأعلنت موسى عن مشاركتها في المسلسل المصري "الحرير المخملي"، الذي يُعد أول نشاط لها بعد أزمة طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والذي يشارك ضمن أبطاله زوجها السابق النجم مصطفى فهمي، وتقدّم فيه شخصية سيدة أعمال فاسدة، حيث صوّرت مشاهدها قبل انفصالها عن زوجها.

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ونشرت فاتن موسى فيديو لأحد مشاهدها في المسلسل وعلّقت عليه بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله اتكالي دائماً وأبداً". وأضافت: "أول عمل فني تلفزيوني أشارك فيه في مصر، مسلسل "الحرير المخملي" إخراج أحمد حسن... دعواتكم وإن شاء الله ألقاكم في مزيد من الشخصيات والأعمال الفنية".

 

 

المصدر - لها

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