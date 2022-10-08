السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 10:35 ص

شاهد..فستان بلقيس في أغنية كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أصدر موقع الفيفا الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم Light The Sky أو "أضئ السماء" التي قدمتها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بمشاركة نجمات أخريات وهن نورا فتحي ورحمة رياض ومنال.

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وارتدت بلقيس في الكليب فستانا أسود اللون ضيق ذو قصة حورية البحر ومزين بحرفي D&G اي شعار دار Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 2795 دولار، أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري. ولاق بها الفستان الى حد بعيد خصوصا انها أظهر رشاقة جسمها واعتمدت تسريحة ذيل الحصان واختارت اكسسوارات كسرت من رتابة اللون الاسود.

 





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