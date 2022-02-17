شاهد..فنانة عربية تضرب شاباً بعنف

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد النجمة شمس الكويتية وهي تضرب أحد الشبان، من دون معرفة الأسباب لأن الفيديو صامت.





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وتباينت التعليقات بين مَن رأى أن اللقطات المصوّرة تعود الى مشهد تمثيلي من أحد أعمال الفنانة الخليجية، ومَن اعتبر أن الشجار حقيقي.





وظهرت شمس في الفيديو بحالة عصبية حادّة وهي تصرخ على شاب، وتتقدم نحوه لضربه، في حين حاول شخص ثالث التفرقة بينهما.

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