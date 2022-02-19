شاهد.. فنان مصري يحول سيارته لمحل لبيع المشروبات

الوكيل الإخباري - في خطوة مفاجئة، أعلن الفنان المصري كريم الحسيني عن إتخاذه لخطوة جريئة بهدف تأمين فرصة للعمل لتحسين حالته المعيشية، إذ قام بتحويل سيارته الى محل صغير لبيع المشروبات الساخنة للطلاب في الشارع.

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وتداول المشاهدون مقطع فيديو نشره الفنان الشاب عبر صفحته وظهر فيه وهو يبيع المشروبات الساخنة في سيارته بالقرب من إحدى الجامعات في مصر، وذلك إلى جانب عمله في الفن وإلقاء محاضرات في كلية الإعلام.



وفي هذا السياق، قال الحسيني لـ"العربية.نت" إنه مع اقتراب شهر رمضان ولقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه لجأ إلى هذا المشروع الصغير لتحسين دخله وزيادة موارده من ناحية، ولخدمة طلابه الذين يدرسهم عبر تقديم المشروبات بسعر مناسب.









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