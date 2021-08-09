شاهد فيديو نادر للفنانة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو نادر للفنانة دلال عبد العزيز خلال ردها على مجموعة من الشائعات التي طالتها.



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وقالت دلال عبد العزيز، في لقاء نادر لها مع الإعلامية هالة سرحان على شاشة ART، إن في البداية كان البعض يعتقد أنها ابنة الفنانة زبيدة ثروت حتى أنها روت موقفا وصفته بالمضحك تعرضت له خلال تصويرها مسرحية "حب في التخشيبة".



وقالت: "ناس كتير معتقدين إني بنت زبيدة ثروت، وواقعة صغيرة حصلتلي بجيبوا حد لينا يصمم الأحذية وكان مهتم بيا أوي أكتر واحدة في المسرح أطلب أي حاجة يجيب منها اتنين على حساب المنتج"، لافتة إلى أنه في أحد المرات قال لها إن والدتها من الزبائن القديمة عنده، لتذهب دلال وتسأل والدتها: "ماما أنتي كنتي بتجيبي جزمك من القاهرة لأن احنا من الزقازيق، وهي قالتلي أبدا يا بنتي".



ومع مرور الوقت اكتشفت دلال عبد العزيز، أن مصمم الأحذية كان يعتقد أنها ابنة الفنانة زبيدة ثروت، موضحة: "مردتش أقوله بقا وقتها عشان ميزعلش".



وخلال نفس اللقاء، تحدثت دلال عن أقرب صديقة لها بالوسط الفني منذ بدايتها وهي الفنانة ميرفت أمين، واصفة إياها: "صديقة وهنومة ومخلصة فيها رقي، بنت ناس، وحبوبة صاحبتها وأنا جديدة خالص الواحد يعرف الشخص على حقيقته أما يكون لسه ولا اسم ولا مشهورة وحد يقف جمبه ويخدم من غير طلب".

المصدر - روسيا اليوم