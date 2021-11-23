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الثلاثاء، 23-11-2021 12:17 م

شاهد...قصي خولي محط اهتمام المتابعين بعد فيديو عفوي مع ابنه

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الوكيل الإخباري - تداولت صفحات لمحبي الفنان السوري قصي خولي حواراً بسيطاً وعفوياً دار بينه وبين ابنه الوحيد فارس، وهو ما يكشف عن العلاقة الجميلة التي تجمعه بطفله المقيم في أميركا مع والدته، وينفي كل الأخبار التي تنتشر عن علاقته السيئة بطليقته.

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وشارك قصي عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو عفوياً التقطته صديقة له أثناء تواصله مع نجله عبر الهاتف خلال وجودها في المطار قبل أيام.

وظهر قصي في المقطع من دون لحية بسبب دوره الجديد، وكان يُجري مكالمة فيديو مع فارس ودار بينهما حوار عفوي، سأله خلاله قصي: "لماذا تأكل النوتيلا؟"؛ ليردّ عليه الأخير بأنه يحبّها، قبل أن يدخل قصي في نوبة من الضحك.

 

 

المصدر - لها 

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