شاهد...قصي خولي محط اهتمام المتابعين بعد فيديو عفوي مع ابنه

الوكيل الإخباري - تداولت صفحات لمحبي الفنان السوري قصي خولي حواراً بسيطاً وعفوياً دار بينه وبين ابنه الوحيد فارس، وهو ما يكشف عن العلاقة الجميلة التي تجمعه بطفله المقيم في أميركا مع والدته، وينفي كل الأخبار التي تنتشر عن علاقته السيئة بطليقته.
وشارك قصي عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو عفوياً التقطته صديقة له أثناء تواصله مع نجله عبر الهاتف خلال وجودها في المطار قبل أيام.
المصدر - لها
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