الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

طفلتان أوجعتا الأردنيين برحيليهما والأخطاء الطبية تحصدهما

الأربعاء، 15-09-2021 01:17 م

شاهد ...كارمن بصيبص وظافر العابدين يعلنان بدء تصوير الجزء الثالث لـعروس بيروت

للللللاللا


الوكيل الإخباري - بدأ في اسطنبول تصوير الجزء الثالث من المسلسل الشهير “عروس بيروت” الذي حظي بنسبة نجاح ومتابعة واسعة للجزأين الأول والثاني.

اضافة اعلان


وأعلن النجم التونسي ظافر العابدين الذي يلعب في المسلسل دور فارس عن بدء التصوير من خلال مقطع فيديو استعرض فيه البيت العائلي الشهير الذي تم استخدامه في الجزأين السابقين، وعلّق عليه بعبارة: “راجعين ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مؤكدين انتظارهم للعمل بفارغ الصبر.

 

كذلك نشر مخرج العمل فكرت قاضي صورة له وهو يدير مشهداً من العمل بدت فيه الممثلة اللبنانية تقلا شمعون بدور الست ليلى مفترشةً الأرض وتقابلها بطلة المسلسل كارمن بصيبص بدور ثريا محتضنةً طفلتها فرح وتردّد أن الجزء الأخير سيتألف من 45 حلقة، وقد لا يتخطى الـ 60 حلقة.

 

بدورها، نشرت كارمن بصيبص عبر تطبيق “إنستغرام” صورة عفوية بدت فيها وهي تحمل لوحة “الكلاكيت” معلنةً بدء التصوير من خلال تعليق كتبت فيه: “هيا بنا”.

وانضمت إلى الجزء الثالث الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبس التي أبدت حماستها بالمشاركة في العمل عبر تغريدة لها على “تويتر” أكدت فيها انضمامها إلى العمل قائلة “إيه صح، رح كون بالجزء الثالث من عروس بيروت”.


وكان ظافر العابدين قد كشف في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending عن بعض التفاصيل والأحداث التي تدور في إطار المشاكل العائلية التي يواجهها “فارس” و”ثريا” إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة، موضحاً أنّ أحداث الجزء الثالث من “عروس بيروت” ستكون موجزة.

 


المصدر - القدس العربي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nelly12-2

جمهور نيللي كريم ظلمها وتخلى عنها

16316569553606085

أصالة نصري بأول صورة لها مع زوجها فائق حسن من شهر العسل

a8e2aca96736bfd3b7c4892dd74f11aa

زوجة أمير طعيمه تثير القلق على صحته بسبب حديثها عن مرضه - صورة

carlos-azar

كارلوس عازار يطلب من المتابعين الدعاء له - صورة

1959995_1626256443

وفاة شقيقة الفنانة الراحلة إنتصار الشراح - صورة

159227746930087900

شاهد ...حليمة بولند تغيير مفاجئ في شكلها

أخبار متعلقة
c21a121a-315f-4c98-a9af-ecd1b81fff52

كارمن لبس تعلن انضمامها بالجزء الثالث من عروس بيروت - صورة