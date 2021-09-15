شاهد ...كارمن بصيبص وظافر العابدين يعلنان بدء تصوير الجزء الثالث لـعروس بيروت

الوكيل الإخباري - بدأ في اسطنبول تصوير الجزء الثالث من المسلسل الشهير “عروس بيروت” الذي حظي بنسبة نجاح ومتابعة واسعة للجزأين الأول والثاني.

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وأعلن النجم التونسي ظافر العابدين الذي يلعب في المسلسل دور فارس عن بدء التصوير من خلال مقطع فيديو استعرض فيه البيت العائلي الشهير الذي تم استخدامه في الجزأين السابقين، وعلّق عليه بعبارة: “راجعين ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مؤكدين انتظارهم للعمل بفارغ الصبر.

كذلك نشر مخرج العمل فكرت قاضي صورة له وهو يدير مشهداً من العمل بدت فيه الممثلة اللبنانية تقلا شمعون بدور الست ليلى مفترشةً الأرض وتقابلها بطلة المسلسل كارمن بصيبص بدور ثريا محتضنةً طفلتها فرح وتردّد أن الجزء الأخير سيتألف من 45 حلقة، وقد لا يتخطى الـ 60 حلقة.

بدورها، نشرت كارمن بصيبص عبر تطبيق “إنستغرام” صورة عفوية بدت فيها وهي تحمل لوحة “الكلاكيت” معلنةً بدء التصوير من خلال تعليق كتبت فيه: “هيا بنا”.



وانضمت إلى الجزء الثالث الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبس التي أبدت حماستها بالمشاركة في العمل عبر تغريدة لها على “تويتر” أكدت فيها انضمامها إلى العمل قائلة “إيه صح، رح كون بالجزء الثالث من عروس بيروت”.



وكان ظافر العابدين قد كشف في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending عن بعض التفاصيل والأحداث التي تدور في إطار المشاكل العائلية التي يواجهها “فارس” و”ثريا” إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة، موضحاً أنّ أحداث الجزء الثالث من “عروس بيروت” ستكون موجزة.





المصدر - القدس العربي

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