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الأربعاء، 03-11-2021 11:12 ص

شاهد ...كارينا كابور تتألق بأحدث ظهور لها

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الوكيل الإخباري - لا طالما كانت النجمة الهندية كارينا كابور قدوة للكثير من النساء من حيث الجمال والمظهر الأنيق إضافة إلى تمتعها بجاذبية عالية سحرت كل من شاهدها.

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وكانت كارينا في الفترة الأخيرة محط أنظار الكثيرين إلى جانب عائلتها التي رافقتها في كل منشوراتها على موقع التواصل الإجتماعي.

 

وتعرضت كابور في الساعات الماضية لموجة إنتقادات من المتابعين بعد ظهورها من دون مكياج بصور عفوية لم تلقى إعجاب المحبين.

 

 

المصدر - الفن 

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