شاهد.. كاظم الساهر كاد يسقط على المسرح ويكمل حفله على الكرسي

الوكيل الإخباري - أصيب النجم العراقي كاظم الساهر بدوار مفاجئ خلال تقديمه إحدى أغنياته على المسرح، أمس (الجمعة) في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية.

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وفوجئ الحضور بالساهر يقول: "راسي دايخ"، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ومن ثم تابع الحفل وتفاعل مع الجمهور.



ويقوم "القيصر" بجولة غنائية في عدد من المدن والولايات الأميركية، بدأها بهيوستن، ويتابعها اليوم (السبت) في لوس أنجلوس، ويكملها يوم الجمعة المقبل في شيكاغو، ثم في ديترويت واشنطن ونيو جيرسي، قبل أن ينتقل إلى كندا، حيث يحيي حفلتين في تورنتو ومونتريال.

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