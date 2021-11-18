شاهد...كاظم الساهر يبدأ بروفاته استعداداً لحفله في الرياض

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء حفله اليوم الخميس في 18 نوفمبر/ تشرين الأول ضمن موسم الرياض والذي سيقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم.

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ونشرت إحدى صفحات معجبي الفنان العراقي المحبوب صوراً له من بروفاته والتي يتحضر من خلالها لإحياء الحفل وكذلك من استقباله في المطار، كما شاركت مقطع فيديو قصير لأحد معجبي الساهر وهو يصر على تقبيله على رأسه بينما كان يحاول تجنب الأمر لكن المعجب نجح في النهاية.

يشار إلى أن كاظم الساهر كان حقق نجاحاً باهراً في حفلاته الغنائية التي أحياها في مختلف المدن السعودية، وقد شارك سابقاً في حفلات "شتاء طنطورة"، والتي حظيت بحضور جماهيري كبير، وأحيا أيضاً حفلات في الرياض وجدة والدمام، كما شارك في حفلات سوق عكاظ بالطائف، وشهدت الحفلة حضوراً جماهيرياً كبيراً، كما أحيا حفلاً في مسرح الفنان الراحل طلال مداح بأبها، حيث غنَّى في حفلات موسم السودة.وهو يتمتع بجماهيرية عالية، إذ يحرص جمهوره على حضور كل حفلاته.

المصدر - الفن