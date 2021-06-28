شاهد ....كيف احتفلت نيكول سابا بعيد ميلادها مع زوجها

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعيد ميلادها، السابع والأربعين، فهي من مواليد 1974، وذلك برفقة زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، وبعض من أصدقائها الذين فاجأوها بكعكة عيد ميلادها.

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ونشرت نيكول سابا مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، وهي في غاية الفرحة والسعادة وتقطع قالباً من الحلوى يحمل صورتها وبجانبها زوجها الذي قام بتقبيلها وتهنئتها بعيد ميلادها.

وحرصت سابا على توجيه الشكر لزوجها وأصدقائها على المفاجأة الجميلة، قائلة: "عيد ميلادي وسط أصحابي وإخواتي"، ليتفاعل معها بعض النجوم، متمنين لها السعادة والنجاح دائماً.

من ناحية أخرى، وصفت الفنانة اللبنانية الحب الأول بأنه حقيقي وليس وهماً كما يعتبره البعض، حيث أكدت أنها لا تستطيع اعتباره وهماً، لكن الحب الذي يأتي في سن أكبر من المراهقة، يكون أنضج وأجمل كونه يحمل الكثير من العقلانية.



وأضافت، في تصريحات تلفزيونية، أن طبيعة البشر أن يكونوا منبهرين بما يحدث في البدايات، لكن عندما تأخذ الأمور مسار الاعتياد، تختلف التعاملات، مبينة أنها على المستوى الشخصي تغير طريقة تعاملها مع الناس، في حال حدوث أي إشكالية في بدايتها، كونها من الأشخاص الذين يهمهم تكوين انطباع أولي بشكل جيد وكبير في التعامل، وفي الأغلب يكون في مكانه الصحيح.



وأكدت نيكول سابا أنها غيرت طريقة تعاملها مع الأحداث المحيطة بها، وأصبحت لا تتمسك بوضع خطط طويلة المدى، في ظل التغييرات العالمية الأخيرة، معللة ذلك بأنها لا تريد التعرض لخيبات وتنصدم بالواقع، ومن هنا يكون تعاملها وفقاً للظروف المحيطة بها.









المصدر - زهرة الخليج