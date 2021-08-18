الأربعاء 18-08-2021
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الأربعاء، 18-08-2021 11:52 ص

شاهد...كيف احتفل أحمد زاهر بنجاح ابنتيه

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان المصري أحمد زاهر بنجاح ابنتيه ملك وليلى في الثانوية العامة، وكتب عبر إنستغرام: ‬‏مليون مبروك لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، سنة صعبة جداً وأنتم كلكم كنتم قدّها، مبروك بناتي حبايب قلبي وروحي ملك وليلى، أنا فخور بيكم جداً شرّفتوني وخلصت مرحلة، وداخلين على مرحلة جديدة في حياتكم ربنا معاكم يا حبايب قلبي .

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وقد تمكّنت كلٌ من ملك وليلى أحمد زاهر من التفوّق والنجاح في الثانوية العامة على الرغم من انشغالهما بتصوير بعض الأعمال الفنية إذ قدّمت ليلى هذا العام مسلسلَي في بيتنا روبوت ووادي الجن، وبرنامج هزّر فزّر مع لولي"، أما ملك فشاركت في مسلسل نسل الأغراب.

 





المصدر - لها 




 




 

 


 

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