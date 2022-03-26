شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

الوكيل الإخباري - ردّت النجمة اللبنانية ديانا حداد على الانتقادات التي طاولتها بسبب الحضور الضعيف لحفلها الأخير الذي أحيته ضمن "مهرجان بابل" في العراق.

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وقالت ديانا في فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات": "مساء الخير، بخصوص مشاركتي بمهرجان بابل اللي أسعدتني ولقاء جمهوري الحبيب في العراق أكيد واللي انتظروني من الـ 5 مساءً لغاية الساعة 12 رغم برودة الجو المفترض إني كنت أصعد على المسرح الساعة 9 مساء، ولكن لأسباب تنظيمية اضطررت للصعود على المسرح الساعة 11 ونصف، يعني بعد ساعتين من موعد صعودي على المسرح".

لها