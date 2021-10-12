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الثلاثاء، 12-10-2021 10:34 ص

شاهد...كيف ودع عبدو شاهين الهيبة بجزئه الخامس

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الوكيل الإخباري - إنتهى الممثل اللبناني عبدو شاهين من تصوير آخر مشاهده في مسلسل "الهيبة" بجزئه الخامس والأخير.

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ونشر عبدو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بالممثلة السورية روزينا اللاذقاني التي شاركته البطولة طيلة الأجزاء الخمسة، من مطار بيروت وعلق على الصورة قائلاً: "خلصنا اخر مشهد سوا بالهيبة العمل الرائع لي عرفني على اصدقاء رائعين روزينا اللاذقاني كل ايامك نجاح وفرح يا رب الهيبة".

 

وكان قد نشر عبدو شاهين مقطعاً مصوراً من إعلان ترويجي لدوره في مسلسل الهيبة جبل بجزئه الأخير.


وبدا عبدو في المقطع وهو جالس حاملاً مسدساً وهو يضع فيه الرصاص ويقول :"القلب الطيب منّو قلة حيلة جرّب ادعسلي ع طرف بمحيك بـ ليلة".


كذلك يظهر عبدو وهو يصوّب مسدسه متهيئاً لإطلاق النار ثم ينتهي المقطع بتحديد موعد عرض المسلسل في 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي على شاشة MBC1.

 

 

المصدر - الفن 

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