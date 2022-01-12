شاهد..لجين عمران تخوض تجربة جديدة مع أشقائها

الوكيل الإخباري - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو وثّق لحظاتها الممتعة مع أشقائها أثناء ممارستها لعبة الغولف للمرة الأولى.

اضافة اعلان

وظهرت لجين في الفيديو على طبيعتها بملابس كاجوال مناسِبة لمشاركة أشقائها باسل ووسام ومازن اللعب واستعراض مهاراتها في لعبة الغولف وكانت في غاية الحماسة وهي تتراقص كلما أحرزت ركلة صائبة، وبدت في غاية السعادة بعد خوضها هذه التجربة التي يبدو أنها نالت إعجابها.







لها