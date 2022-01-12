الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 01:00 م

شاهد..لجين عمران تخوض تجربة جديدة مع أشقائها

b4e782b1-4e69-4c74-8019-118e22a5c0de


الوكيل الإخباري - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو وثّق لحظاتها الممتعة مع أشقائها أثناء ممارستها لعبة الغولف للمرة الأولى.

اضافة اعلان

 

وظهرت لجين في الفيديو على طبيعتها بملابس كاجوال مناسِبة لمشاركة أشقائها باسل ووسام ومازن اللعب واستعراض مهاراتها في لعبة الغولف وكانت في غاية الحماسة وهي تتراقص كلما أحرزت ركلة صائبة، وبدت في غاية السعادة بعد خوضها هذه التجربة التي يبدو أنها نالت إعجابها.


 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5040913_1630392530

ياسمين عبد العزيز تحقق طلب أحد محبيها - صورة

2020_11_21_21_10_54_915

خالد النبوي يتحضر لعمل جديد

01187970f6

الجريمة يتصدر إيرادات السينمات بأول أسبوع من طرحه

1043561148_0_194_3072_1922_1920x0_80_0_0_7a94c8a092dda6fa605668f6f549ccae

نقيب الممثلين يكشف حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

133-035343-menna-shalaby_700x400

هجوم على منة شلبي واتهامها بالعنصرية

1-37

نقابة الأطباء ترد على اتهامات أرملة وائل الإبراشي

أخبار متعلقة
فيديو تامر حسني يتعرض لهجوم صاعق من فتاة على مسرح هلا فبراير!-96d90ce2-fb02-44cc-95f1-2b573ea186f4

شاهد.. تامر حسني يدعم معجباً في حفله الأخير ويحرجه أمام الجمهور

b5ce5b60-1d5a-459a-a717-190434f7d888_16x9_1200x676

تامر حسني يكشف بفيديو مؤثر عن حلم طفولته - فيديو

5061141761581865317

أول ظهور لعبير صبري بعد إصابتها بكورونا

19_2017-636317734759790389-979

شاهد...زينة تثير الجدل على السوشال ميديا بـ رسالة غامضة

mai-ezzaldein6-8-2013

مي عز الدين تكشف تعرضها لوعكة صحية

main_image61cc91cfc7505

رسميا .. انفصال أحمد الفيشاوي وزوجته