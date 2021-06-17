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الخميس، 17-06-2021 12:57 م

شاهد.. لحظة إغماء طليقة محمد عساف على الهواء مباشرة

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الوكيل الإخباري - فوجئ متابعو برنامج "هذا الصباح" على قناة الجزيرة القطرية بإغماء الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي على الهواء مباشرة


وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت لينا تنقل تقريرًا صحفيًا حول أحد الفيروسات المنتشرة في الهند عندما بدأت تظهر عليها أعراض التعب حتى عجزت عن ذكر اسم الفيروس.


وخلال لحظات، بدأت لينا تشعر بصعوبة في التنفس والكلام، وهو ما دفع زميلها في تقديم الحلقة أخذ الحوار نحوه والإشارة لمن خلف الكواليس لتقديم المساعدة للينا.

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وبعد انتشار مقطع الفيديو، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي التساؤل حول وضع لينا الصحي حيث رجح بعض المغردين بأن التعب الذي شعرت به هو من أعراض الحمل فيما رجح القسم الآخر منهم أنه ناجم عن التعب والإرهاق.

وطالب متابعو لينا منها أن تطمئنهم عن صحتها لتخرج بمقطع فيديو توضح فيه حقيقة ما جرى.
 

وقالت لينا في الفيديو: "أنا بخير لا تقلقوا، كل ما في الأمر هو أن الأمر صعب، الوقوف في الاستديو مع بعض أعراض التعب، كان علي أن أرتاح وعدم الضغط على نفسي".

المصدر/برس بي 

 

 




 

 


 

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