شاهد..لحظة سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني قبل حفل توزيع جوائز joy awards

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد لحظة سقوط الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، خلال مشاركتها في حفل "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards في نسخته الثانية من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، إلى جانب "مجموعة MBC".



ووثّق المقطع المتداول الكيلاني خلال نزولها على الدرج العالي وشديد الانحدار، ثم تعثرها بسبب طول فستانها، وإمساكها بجانبَي السلّم في اللحظة الأخيرة.

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