شاهد.. لحظة سقوط جنات وإنقاذ ابنتها

الوكيل الإخباري - شاركت المطربة جنات جمهورها مقطع فيديو يجمعها بإبنتها الصغيرة، يرصد لحظة تعثرها وسقوطها داخل حمام السباحة، وردة فعلها السريعة لإنقاذ طفلتها التي تحمل نفس الاسم، ووضعت جنات تعليقا يؤكد أن الحادثة مرت بسلام.

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جنات نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع الفيس بوك، وظهرت أثناء سيرها على حافة حمام السباحة برفقة ابنتها، ثم تعثرت قدميها لتسقط وهي تحمي ابنتها بشكل مفاجئ داخل حوض السباحة وكتبت: ما يقع اللي الشاطر.. جنات.

يذكر أن جنات كشفت مؤخرا سر تأخر صدور ألبومها "أنا في انتظارك" ثلاث سنوات كاملة، مؤكدة أن الألبوم كان جاهزا بشكل نهائي مطلع العام الماضي، وتم التخطيط لصدوره موافقا ليوم الحب، ولكن جاءت جائحة كورونا وعطلت كل شيء، ونفت تماما ما تردد عن أغنيات الألبوم تتضمن إساءة للرجال، مشيرة إلى أن الأغاني الحزينة كانت تعبر عن مشاعر المرأة فقط.

المصدر - سيدتي





