الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 12:58 م

شاهد.. لحظة سقوط جنات وإنقاذ ابنتها

جنات


الوكيل الإخباري - شاركت المطربة جنات جمهورها مقطع فيديو يجمعها بإبنتها الصغيرة، يرصد لحظة تعثرها وسقوطها داخل حمام السباحة، وردة فعلها السريعة لإنقاذ طفلتها التي تحمل نفس الاسم، ووضعت جنات تعليقا يؤكد أن الحادثة مرت بسلام.

اضافة اعلان

 

جنات نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع الفيس بوك، وظهرت أثناء سيرها على حافة حمام السباحة برفقة ابنتها، ثم تعثرت قدميها لتسقط وهي تحمي ابنتها بشكل مفاجئ داخل حوض السباحة وكتبت: ما يقع اللي الشاطر.. جنات.

 

يذكر أن جنات كشفت مؤخرا سر تأخر صدور ألبومها "أنا في انتظارك" ثلاث سنوات كاملة، مؤكدة أن الألبوم كان جاهزا بشكل نهائي مطلع العام الماضي، وتم التخطيط لصدوره موافقا ليوم الحب، ولكن جاءت جائحة كورونا وعطلت كل شيء، ونفت تماما ما تردد عن أغنيات الألبوم تتضمن إساءة للرجال، مشيرة إلى أن الأغاني الحزينة كانت تعبر عن مشاعر المرأة فقط.

 

المصدر - سيدتي 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2aeea091-1de6-4172-8c87-40f2869edd62

أول تعليق لـ نيكول سابا بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

8c7827724937b854d2f1b3af2a87d276

دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على وفاته.. صورة

بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

Doc-P-836040-637600618291688528

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

تيم-حسن

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

أخبار متعلقة
1570642_1580123825

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتتحدث عن أزمتها مع زوجها - فيديو

6814985_1582443176

زوجة قصي خولي السابقة : قلبي سيزهر وقلبك سيصدأ - صور

6546861_1621498785

رانيا بكري تغني "ودّعني" لـ أدهم نابلسي - فيديو

16185911027206139

روجينا تثير ضجة بأحدث ظهور لها .. صور

1453336_0

ليلى احمد زاهر تثير ضجة بزفاف ابو الروس .. صورة

7522796-1516701050

غادة عبد الرازق تشارك متابعيها تتر مسلسلها الجديد.. فيديو