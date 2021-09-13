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الإثنين، 13-09-2021 12:04 م

شاهد ... لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح

ليلى-اسكندر


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر أثناء سقوطها على المسرح، وذلك خلال إحيائها حفل زفاف.

وفي التفاصيل، كانت إسكندر تتوجه إلى الجمهور المتواجد بالغناء، لتتفاجئ أنها وصلت إلى"حافة المسرح" لتتعثر.

من ناحية أخرى، إنقسم متابعي ليلى إلى قسمين ، قسم إتهمها بالقيام بهذا الأمر عمد لكي تتصدر الترند، والبعض الآخر تمنى لها السلامة.

الجدير بالذكر، أن إسكندر كانت قد أثارت الجدل مؤخراً د ان دخلت في مشادة كلامية مع متابعات تغزلن بزوجها الممثل السعودي، يعقوب الفرحان.

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المصدر - الفن 

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