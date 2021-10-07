شاهد ...لحظة وصول فريق روسي إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير اول فيلم في مدار الارض

الوكيل الإخباري - وصل طاقم روسي يضم بين أفراده ممثلة ومخرجا إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم روائي طويل في مدار الأرض في التاريخ، وتسجيل نقاط رمزية في المنافسة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الانتكاسات في هذا القطاع.

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والتحم صاروخ "سويوز"، الذي ينقل الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم تشيبينكو، إضافة إلى رائد الفضاء المخضرم أنتون شكابليروف، بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 12,22 ت غ بتأخير عشر دقائق عن الموعد المحدد أساسا، وذلك بعد انتقال شكابليروف إلى نظام التحكم اليدوي، بحسب "يورونيوز".



وكانت المركبة، وهي من طراز "سويوز ام اس-19"، انطلقت عند الساعة 08,55 ت غ من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، في مهمة يُتوقع استمرارها 12 يوما قبل عودة الطاقم إلى الأرض في 17 أكتوبر.



ويسعى الفريق الروسي إلى أن يسبق مشروع فيلم أمريكي في مدار الأرض من بطولة توم كروز، ولا يُعرف حتى الساعة جدوله الزمني.



وقد أعلنت شركة "بلو أوريغين" التي أسسها بيزوس، يوم الاثنين أن الممثل وليام شاتنر الذي جسد دور الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" سيخرج إلى الفضاء الأسبوع المقبل.





المصدر - البيان