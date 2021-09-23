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الخميس، 23-09-2021 09:47 ص

شاهد ...لحظة وصول نجوى كرم إلى العاصمة عمّان

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الوكيل الإخباري - وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى الأردن للمشاركة في إحياء فعاليات مهرجان جرش الدولي إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

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وأظهر مقطع فيديو متداول كرم وهي تجول فوق العاصمة عمّان.


وقد احتفل محبو نجوى بفنانتهم المفضلة بأسلوب ملكي ففرشوا لها السجاد الأحمر واستقبلوها بالورود لدى وصولها إلى المطار، وشاركت نجوى مقاطع فيديو في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي تظهر حفاوة الاستقبال التي يتميز بها عادة الأردنيون وفانزاتها بشكل خاص وكذلك الورود التي قدمت لها وعدد كبير من الأردنيين محيطين بها والتقطوا معها الصور التذكارية.


وعلقت كرم على حفاوة الاستقبال بها قائلة: "ليس جديداً على شعب الأردن كل هذا الكرم والحب، شكراً لكم على استقبالكم الحافل، وأعدكم بتقديم ليلة استثنائية في حفلنا المقبل في مهرجان جرش، اشتقت كثيراً لجمهور الأردن، دعونا نستمتع ونسترجع أحلى الذكريات".

 

 

المصدر - الفن 

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