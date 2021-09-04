شاهد..لطيفة التونسية تكشف عن مفاجأة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة لطيفة التونسية صورة لها ظهرت فيها مرتدية جامبسوت باللون البيج على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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كما وضعت ايضا حزام بني اللون، ووشاح أخضر حول عنقها، اضافة الى قبعة.



وشوّقت لطيفة الجمهور من خلال الصورة لكليب اغنيتها "الأستاذ"، اذ علّقت بالقول: "الاستاذ في الانجاز خد قلبي معاه، كليب الاستاذ قريباً".



وكانت نشرت لطيفة صورتين مؤخرا في صفحتها الخاصة.



وظهرت لطيفة بين ورود صفر مرتدية ملابس صيفية بألوان صيفية زاهية كالأصفر والبيج، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.





المصدر - الفن