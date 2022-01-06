شاهد...لطيفة تبكي بسبب جمهورها

الوكيل الإخباري - لم تستطع الفنانة لطيفة حبس دموعها أمام كاميرا برنامج "the insider بالعربي" بسبب ما حصل معها قبل ساعات قليلة من احتفالها باليوم الوطني التونسي في "اكسبو 2020 دبي"، حيث أعلنت عن إصابة قائد فرقتها الموسيقية وبعض أعضاء الفرقة بفيروس كورونا، مما اضطرها للظهور على المسرح من دون الفرقة.





اضافة اعلان

وقالت لطيفة في حديث مع الإعلامي ايلي نخلة متأثرةً بسبب تعلّق الأمر بمناسبة وطنية تخصّ بلادها: "ما كانش يستاهل انه انا اعتذر، نطلع ما يهمنيش، مهم كون موجودة بين الناس وجمهوري اللي اجوا من كل بقعة، نعتذر ونخاف لاء ما نعتذر".





لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة