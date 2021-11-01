شاهد ...لطيفة تتجول في شوارع باريس بعد غياب سنتين

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو لها وهي تتجول في احد شوارع العاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد سنتين من الغياب.

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وعلقت لطيفة على مقطع الفيديو قائلة : "دايما في باريس الطاقة بتتجدد، عاصمة النور والحب والحياة، أخيرا في باريس بعد سنتين غياب".

وكانت الفنانة لطيفة اصدرت مؤخراً البوم جديد بعنوان "اقوى واحدة" يضم 14 اغنية تعاملت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

المصدر - الفن

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