شاهد ...لطيفة تتجول في شوارع باريس بعد غياب سنتين

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو لها وهي تتجول في احد شوارع العاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد سنتين من الغياب.
وعلقت لطيفة على مقطع الفيديو قائلة : "دايما في باريس الطاقة بتتجدد، عاصمة النور والحب والحياة، أخيرا في باريس بعد سنتين غياب".
وكانت الفنانة لطيفة اصدرت مؤخراً البوم جديد بعنوان "اقوى واحدة" يضم 14 اغنية تعاملت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.
دايما في باريس الطاقة بتتجدد .. عاصمة النور والحب والحياة .. اخيرا في باريس بعد سنتين غياب#Latifa #Paris #France #لطيفة #باريس #واضح pic.twitter.com/I6gFBSNGdv— Latifa Al-Tunisia (@latisol) October 31, 2021
المصدر - الفن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة