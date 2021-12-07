الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل

الأسرة النيابية: مناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

ضبط أكثر من 1400 اعتداء على خطوط المياه في محافظات الشمال

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

الجمارك: ضبط كميات كبيرة من المعسل ولوازم سجائر إلكترونية

الخرابشة يحمل ملفات الكهرباء والنفط لفلسطين والقدس من المناطق المستهدفة

ميثاق وطني أردني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الخدمات الطبية الملكية: فحص PCR شرط لإتمام إجراء العمليات الجراحية

الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

الثلاثاء، 07-12-2021 01:05 م

شاهد...ليلى علوي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء

640x480


الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف محرج على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية . 

اضافة اعلان

 

وخلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة، كادت أن تسقط الفنانة ليلى علوي على السجادة الحمراء، بسبب فستانها، والتقطت هذا المشهد كاميرا الإعلامية بوسي شلبي، والتي كانت توثق أولى لحظات المهرجان على الرد كاربت، فظهرت معها في الخلفية الفنانة ليلى علوي وهي تتعثر بسبب ذيل فستانها الطويل.

 

سجلت الفنانة ليلى علوي حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، في لايف نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهرت مرتدية فستان رائع من اللون الأبيض المزين بالذهبي، له أكتاف مرتفعة حتى الأرض وهو ما جعلها تتعثر للمرة الثانية في مهرجان، ووثق تعثرها اللايف الذي نشرته عبر إنستجرام.

 

 

المصدر - روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9196741_1638861332

تفاصيل إصابة نجل المطرب أبو بارتجاج في المخ

61ae322542360421ff7b8ba2

محمد إمام يتعرض للسرقة والابتزاز

هكذا-دعم-مهرجان-القاهرة-السينمائي-رشوان-توفيق

مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بطريقة مميزة - فيديو

بلقيس-فتحي

بلقيس فتحي تدعم شيرين بطريقتها - فيديو

8366367_1541448112-1

أحمد بدير معلقا على شائعة وفاته المتكررة

3c781c28-a2c8-4505-a3ac-2ff35413d4a1

ديانا هشام تتعرض للسرقة في أحد المولات

أخبار متعلقة
resize

محمد حماقي يتعرض لموقف محرج في حفل السعودية - فيديو

ظافر-العابدين

زوجة ظافر العابدين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء - صور

7522796-1516701050

هذا هو الأمر الوحيد الذي يدفع غادة عبد الرازق لحضور المهرجانات

951bfa70-7845-4dd6-8234-cdac51efd82f_16x9_1200x676

فيديو - أصالة تتغزل بزوجها على المسرح وتتعرّض لموقف محرج