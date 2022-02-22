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الثلاثاء، 22-02-2022 12:30 م

شاهد..محمد الريفي يصرخ بشكل هستيري في الشارع العام

الريفي


الوكيل الإخباري - دائماً ما يحاول المغنّي المغربي محمد الريفي إثارة الجدل بتصرفاته وتصريحاته، ويتعمّد إحداث بلبلة بين متابعيه الذين بات الكثير منهم يشكك في سلامة عقله وصحة حالته النفسية، ذلك أنه يصرّ في كل مرة على الاستعراض بطريقة مبالَغ فيها.

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وبالفعل، بات الفنان محمد الريفي "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصرخ بشكل هستيري وينادي على والدته في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء، قائلاً: "أمي يا رب أمي".

 

وأثار تصرف الريفي هذا الاستياء، ورغم أن المقطع غير واضح، إلا أن الكثير من المشاهدين لاحظوا علامات الحزن والتعب عليه بينما راح يصرخ ويضرب نفسه، وهو ما دفع البعض للالتفاف حوله ومساعدته.

 

 

لها

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