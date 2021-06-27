الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 09:58 ص

شاهد.. محمد رمضان يتجول في دبي برفقة نمر

منامانال


الوكيل الإخباري - ظهر الفنان المصري، محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد بمدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على تويتر، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

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وتعرض محمد الى الانتقاد من قبل الجمهور، الذين إعتبروا أنّ ما يقوم به رمضان من استعراض، قد تخطى حدود المعقول.

يُذكر أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه "أجمل هدية" من بلده الثاني الإمارات.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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