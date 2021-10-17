شاهد ...محمد رمضان يتسبب بإشعال مسرح مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري - تواجد الفنان المصري محمد رمضان في مهرجان الجونة السينمائي مساء يوم السبت ، ونشر فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي يرقص على أنغام أغنيته "نمبر وان" وسط تفاعل الجمهور الكبير معه

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وكتب محمد تعليقاً على الفيديو قال فيه: "في نفس مكان حريق الجونة وفي أقل من ٤٨ ساعة يشتعل المكان للمرة الثانية ولكن بالحب مش بالنار، ثقة في الله نجاح دايماً".

وكان شب حريق في مركز الإحتفال منذ أيام وتم إخماده بسرعة قبل إفتتاح المهرجان.

وكان نشر محمد رمضان فيديو عفوي بسفرة له في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

المصدر - الفن