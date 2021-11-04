الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 11:39 ص

شاهد ..محمد رمضان يحدث أزمة بالسعودية

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل خلال حفله الذي أحياه في السعودية اذ ارتدى العقال السعودي الذي يرتديه الملوك خلال تأديته أغنية "الملك" وهو عاري الصدر.

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هذا التصرف الذي يعتبره محمد رمضان ضمن نطاق الاستعراض استفز الجمهور وفئة كبيرة من اهل الخليج والسعوديين خصوصاً واعتبروا ان طريقة ارتداء العقال والرقص به ليس تصرفاً مقبولاً ولا بد من لفت نظر محمد الى اللوحات الاستعراضية التي سيقدمها قبل حفله منعاً من الوقوع بهذا الخطأ مجدداً.

 

 

 

المصدر - الفن 

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