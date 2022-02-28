شاهد - محمود حميدة ينتقد الفنانين بسبب المهرجانات السينمائية

الوكيل الإخباري - خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي ببرنامجها على قناة "تن"، على هامش حضوره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرئيس شرفي للمهرجان، عبّر الفنان الكبير محمود حميدة، عن أمنيته بأن تتغير نظرة الناس والفنانين بشكل عام للمهرجانات الفنية، لأن الهدف منها ليس استعراض الملابس والتعرف على فنانين من دول أخرى.

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وأوضح حميدة، أن الفنانين يتعاملون مع المهرجانات على أنها تشبه الأفراح، فإذا مات عزيز لديهم، ألغوا الفرح وكأنه ليس عملاً فنياً قيماً لديه أهداف سياسية واقتصادية وثقافية وصناعية.

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