شاهد ...مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها بحضور نجوم الفن

الوكيل الإخباري - مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، احتفلت اليوم بخطبتها، في مدينة الجونة، وأقامت حفل خاص للاحتفال بخطبتها بحضور عدد من أصدقائها وعدد من نجوم الفن أيضاً وعلى رأسهم شيرين رضا.





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وفاجأت مريم عامر منيب المتابعين اليوم، واحتفلت بخطبتها، ونشر عدد من أصدقائها فيديوهات وصور من حفل خطبتها الذي أقيم في مدينة الجونة، وتصدرت ابنة عامر منيب مواقع التواصل بعد تداول فيديوهات حفل خطوبتها، حيث ظهرت مريم عامر منيب وهي ترقص مع خطيبها وصديقاتها، وخطفت الأنظار بفستانها وكذلك برومانسيتها مع خطيبها والذي لم تكشف عن هويته.

وشهد حفل خطوبة ابنة عامر منيب عدة لقطات مميزة، أبرزها احتفالها مع خطيبها في بداية الحفل على أنغام أغنية والدها "جيت على بالي"، ولاقت هذه اللافتة اعجاب الجمهور بسبب تذكرها لوالدها الراحل في حفل خطبتها، وكذلك لتأثرها وانسجامها مع الاغنية أثناء رقصها مع خطيبها، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن وأبرزهم الفنانة شيرين رضا والتي حرصت على حضور الحفل والاحتفال بمريم عامر منيب.





المصدر - هي