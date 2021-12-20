شاهد...مصرع ممثلة يابانية شهيرة في ظروف غامضة

الوكيل الإخباري - ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الممثلة اليابانية سايكا كاندا أمس الأحد، في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق التي كانت تقيم بها.



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وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن كاندا سقطت من غرفتها في فندق سابورو شمالي اليابان ولم تتمكن الشرطة من كشف كامل ملابسات الحادث، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع مساء السبت، حيث عثر على الشابة البالغة من العمر 35 عاماً في باحة الفندق المكون من 22 طابقاً وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.

وقامت الشرطة بالتحقيق في هذه القضية مع افتراض أنها حادث الانتحار رغم أنها لم تجد أي رسالة من الراحلة لتأكيد الأمر لذلك لا يمكن دون استبعاد وجود عمل إجرامي الى الآن.



يذكر أن كاندا، الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة، هي ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا وكان من المفترض أن تشارك في مسرحية تحمل اسم "ماي فير ليدي"، لكنها حضرت البروفة الفنية يوم الجمعة فقط.









المصدر - لها