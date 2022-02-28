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الإثنين، 28-02-2022 02:31 م

شاهد..معجب صعد الى مسرح أصالة في دبي وغنى معها

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الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلة جماهيرية في القرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية، رافقها إليها في الكواليس زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ابنتها البكر شام الذهبي وخطيبها.

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وحضر الحفلة عدد كبير من محبيها في الإمارات من إماراتيين وجالية عربية، وقدّمت أصالة خلالها باقة من أجمل أغنياتها المصرية، اللبنانية والخليجية.

وأثارت أصالة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت معجب وهو فتى خليجي ليصعد الى المسرح، فغنّى معها إحدى أغنياتها الخليجية.

 

 

 

لبنان 24 

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