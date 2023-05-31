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الأربعاء، 31-05-2023 09:54 ص

شاهد : مفاجأة لمي عمر على الهواء

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الوكيل الإخباري- تحدث المخرج محمد سامي عن السعادة في حياته الزوجية مع الفنانة مي عمر، وعبّر عن حبه الكبير للحيوانات وكشف عن المشاكل التي حصلت بينهما لهذا السبب.

وقال سامي خلال استضافته هو وزوجته مي عمر في برنامج "صاحبة السعادة": "السعادة قرار، وأنا ومي أخدنا قرار نكون عائلة سعيدة، قررنا أن نحترم بعض ونساعد بعض وعندما نتشاجر يكون باحترام، والصفة اللي بنتميز بها أننا أصدقاء قبل الزواج بكثير".

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وأضاف: "والدها بعد خطوبتنا رآني في موقف وأنا متعصب جداً فقرر فسخ الخطوبة، وظلينا خمس سنوات كذلك ولكني لم أيأس، وجّعت دماغه طول الخمس سنين إلى أن وافق على الزواج، ومن ثلاث سنوات في عيد زواجنا أرسل لي رسالة يشهد لي أنه كان مخطئاً وسعيد لأنني أصون ابنته".


وخلال اللقاء، فاجأ محمد سامي الجميع بالعدد الكبير للحيوانات التي يربّيها، قائلاً: "عندي في المزرعة أسود ونمور وغزلان وأحصنة وقرود، حوالي 40 نوعاً من الحيوانات".

وأضاف: "ناوي أستأنس أسود بشكل مختلف وأربيهم عندنا في البيت خارج الأقفاص"، وهو ما علّقت عليه مي متفاجئة : "أنا هربّي الأسد؟!".


واستذكرت قصة طريفة بالقول: "أول ما إتجوزنا كنا بنتخانق كتير جداً بسبب الكلاب، ومرة صحّاني بالليل علشان يفاجئني، وخرجت لقيت شيء كبير قاعد على السجادة قدّام الباب، شبه الأسد ومش شكله كلب، فسألته ده هيعيش معانا؟ ده هياكلني!".



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