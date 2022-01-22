شاهد..مقتل ممثلة مشهورة على يد زوجها في بنغلادش

الوكيل الإخباري - عثرت شرطة العاصمة دكا على جثة الممثلة ريما إسلام شيمو، مقتولة بشكل وحشي ومرمية بكيس، مع الكشف عن تورط زوجها شاخات علي نوبل في قضية القتل.



وكشف بيان الشرطة والتقارير في وسائل الإعلام البنجلاديشية، أن سبب مقتل شيمو هو خلافات عائلية، كما أنه قد يكون هناك ممثل مؤثر متورط في هذه القضية.

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وتم إرسال جثة ريما إسلام شيمو إلى المستشفى لتشريحها بعد ان ألقيت جثتها في وقت لاحق بالقرب من جسر في كيرانيجانج.









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