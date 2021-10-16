شاهد ...ملك أحمد زاهر تتحول إلى الدمية باربي

الوكيل الإخباري - وصفت الفنانة ملك احمد زاهر إطلالتها في كواليس أحدث جلسة تصوير، بـ الدمية باربي بعدما ظهرت متألقة بفستان يظهر رشاقتها، مع صبغ شعرها باللون الأشقر، ووجهت الشكر لكل من ساهم في هذه الإطلالة ووصفتهم بفريق الأحلام.





اضافة اعلان

ملك نشرت خمس صور من داخل أحد بيوت الأزياء في مصر، وعلقت عليهم عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: أشعر اليوم أنني كالدمية باربي كل الشكر لفريق أحلامي.





يذكر أن ملك أحمد زاهر حرصت على تهنئة 3 من أفراد عائلتها بعد فوزهم بتكريم مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.





المصدر - سيدتي