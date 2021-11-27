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السبت، 27-11-2021 12:18 م

شاهد ... منى زكي تتغزل بكريم عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - حصل النجم كريم عبد العزيز يوم الجمعة، على جائزة إنجاز العمر التي تحمل اسم السيدة فاتن حمامة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وسط تفاعل كبير من النجوم الحاضرين.

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وصعدت النجمة منى زكي على المسرح بكامل أناقتها بفستان مبهر وقدمت الجائزة لزميلها، وبدت في غاية السعادة والحماس، وتكلمت بعفوية قائلة: "أول مرة أقف على هذا المسرح ولا ينتابني أي خوف، أنا هنا لأقدم تكريم لصديق وفنان عرفناه من وهو صغير، مثل مع عمالقة عادل إمام وأحمد زكي والراحلة سعاد حسني".

وتابعت: "دمه خفيف وقمر وزي السكر، تعالوا نشوف الفيلم دا ونعرف مين"، ليظهر على الشاشة النجم المصري المحبوب.

 

المصدر - لها

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