شاهد ...منى واصف بصورة من كواليس الهيبة جبل

الوكيل الإخباري - شارك النجم اللبناني عبدو شاهين متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" بصورة عفوية جمعته بالنجمة السورية القديرة منى واصف، من كواليس تصوير مسلسل "الهيبة - جبل"، في جزئه الخامس والأخير.



والتقط شاهين الصورة السيلفي مع منى واصف، وظهر فيها وهو يبتسم ويفتخر بوقوفه قربها، بينما لفتت بطلة "الهيبة" الأنظار بابتسامتها العفوية، وعلّق شاهين على الصورة قائلاً: "مع السنديانة أم الكل الست منى واصف".

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وكان عبدو قد شوّق الجمهور للعمل الجديد من خلال صورة نشرها مع النجم سعيد سرحان من كواليس التصوير، وبدت الأجواء عفوية، وعلّق على الصورة قائلاً: "بانتظار الدخان الأبيض".





المصدر - لها