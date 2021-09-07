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الثلاثاء، 07-09-2021 04:50 م

شاهد ...منى واصف بصورة من كواليس الهيبة جبل

لاللاللاللا


الوكيل الإخباري - شارك النجم اللبناني عبدو شاهين متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" بصورة عفوية جمعته بالنجمة السورية القديرة منى واصف، من كواليس تصوير مسلسل "الهيبة - جبل"، في جزئه الخامس والأخير.

والتقط شاهين الصورة السيلفي مع منى واصف، وظهر فيها وهو يبتسم ويفتخر بوقوفه قربها، بينما لفتت بطلة "الهيبة" الأنظار بابتسامتها العفوية، وعلّق شاهين على الصورة قائلاً: "مع السنديانة أم الكل الست منى واصف".

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وكان عبدو قد شوّق الجمهور للعمل الجديد من خلال صورة نشرها مع النجم سعيد سرحان من كواليس التصوير، وبدت الأجواء عفوية، وعلّق على الصورة قائلاً: "بانتظار الدخان الأبيض".

 

 

 

المصدر - لها 

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