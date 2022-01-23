شاهد..ميريام فارس تطلق تحدي جديد بـ اللوك الأمازيغي

الوكيل الإخباري - أطلقت الفنانة ميريام فارس تحدي جديد عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بين متابعيها من خلال ظهورهم بـ اللوك الأمازيغي أثناء رقصهم على أنغام أغنيتها الجديدة "معليش".

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وعلقت فارس قائلة :"حضروا اللوك الأمازيغي الخاص بكم، إستعدوا للتحدي".

الجدير بالذكر أن فارس كانت قد طرحت أغنيتها الجديدة التي اختارتها باللهجة الأمازيغية المغربية بعنوان :"معليش"، وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها أغنية بهذه اللهجة.

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