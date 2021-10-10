شاهد ...مي سليم وابنتها بأحدث ظهور لهما

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الأردنية مي سليم صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها برفقة ابنتها.

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وقد نالت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين، اذ تلقّت الكثير من التعليقات من قبل المتابعين، من بينهم الممثلة المصرية دينا فؤاد التي وضعت لها رمز قلب.

على صعيد آخر كانت قد وجّهت مي سليم رسالة تهنئة للممثل المصري أحمد السعدني، و ذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 42، وقد كتبت له عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي : "عيد ميلاد سعيد"

المصدر - الفن