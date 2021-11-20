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السبت، 20-11-2021 12:55 م

شاهد ... مي عز الدين تعود لهواية الكروشيه من جديد

كم-عمر-مي-عز-الدين-الحقيقي-؟


الوكيل الإخباري - من جديد عادت النجمة المصرية مي عز الدين للتفاعل عبر حساباتها على السوشال ميديا، بعدما غابت فترة طويلة عن مشاركة يومياتها وإطلالتها الفنية.

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وفي فيديو قصير أظهرت مي عز الدين حبها لهواية قديمة أعلنت عودتها وممارستها في الوقت الحالي، حيث فاجأت مي الجمهور بالكشف عن هوايتها (الجديدة – القديمة)، وهي حياكة وتصميم «الكروشيه»، وقد شاركت متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام » مقطع فيديو وهي تظهر فيه وتقوم بحياكة مشغولات الكروشيه بيديها والسنارة المعقوفة والخيوط الصوفية.

 

كما لفتت النجمة مي عز الدين عن مهارتها في هذه الهواية حيث أظهرت أنّها كلاسيكية، وتعشق كل ما هو قديم، بما في ذلك الأفلام القديمة؛ إذ قالت في تعليقها على الفيديو: «واضح إنّي قديمة في كل شيء، بحب هوايات قديمة والأفلام القديمة، وبحس بهدوء وسلام في كل ما هو قديم... يا رب يكون الجميع بخير».

 

 

 

المصدر - سيدتي 

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