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السبت، 28-05-2022 09:27 ص

شاهد .. نانسي عجرم تنتهي من تصوير فيديو كليب اغنيتها الجديدة

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الوكيل الإخباري-انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تصوير كليبها الجديد «بدّي حدا حبّو» الذي تعاونت فيه مع المخرج سمير سرياني.

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فيما كتب كلمات الفيديو كليب الشاعر أحمد علاء الدين، حيث يقول مطلع الأغنية: «خدني على دنيي ما فيها حدا... إلا أنا وانت وشمس ما بتغيب».


وتعد أغنية «بدي حدا حبو» هي الأغنية الرابعة التي تصورها من ألبومها «نانسي عجرم 10» الذي طرحته في صيف 2021، بعد أغنيات «سلامات» و«150» و«ما تعتذر».

 

 

كانت نانسي عجرم شاركت متابعيها صورة جديدة لها في أَحدث جَلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».
وعلقت نانسي على الصورة قائلة: «خدني على دنيي ما فيها حدا... إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب»، وهو مقطع من أغنيتها «بدي حدا حبو ».

 


 

 

 

سيدتي

 

 

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