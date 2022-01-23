شاهد..نبيلة عبيد تستعيد ذكريات ميلادها مع الراحلة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - احتفلت أمس (الأحد) الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث استعادت ذكريات احتفالها بعيد ميلادها العام الماضي مع صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. كاشفة السر وراء الكعكة الزرقاء التي احتفلت بها سابقًا مع دلال.





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ونشرت نبيلة عبيد على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بدلال عبد العزيز، من الاحتفال بعيد ميلاده الماضي، وعلقت عليه قائلة: "أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه معاكم إمبارح يا أحلى الأصدقاء، والنهارده يوم جديد، بس لازم أقولكم على حاجة مهمة، أنا فعلا احتفلت بيه لوحدي بسبب ظروف كورونا".





لها

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