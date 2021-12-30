الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

25 %؜ نسبة ارتفاع الإقبال على الألبسة مع نهاية العام

الخميس، 30-12-2021 01:50 م

شاهد...نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي

3b9633f60314dcc93ff3a5e7df17a73e


الوكيل الإخباري - في أحد الفنادق بمدينة الشيخ زايد، وبحضور حشد من الفنانين وعدد من أصدقائه، احتفلت الفنانة ماجدة زكي وابنتا شقيقها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بعيد ميلاده، في غياب زوجته الفنانة روجينا لارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد "كيد النسا" في دولة الكويت.

وحضر الاحتفال من الفنانين كلٌ من نبيلة عبيد، أحمد رزق، أوس أوس، بوسي شلبي، ماجدة زكي، بشرى، وعلي ربيع.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، مجموعة فيديوهات من الاحتفال بعيد ميلاد أشرف زكي، ظهر فيها النجوم الذين حضروا لتهنئته.

اضافة اعلان

 

 

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
julia12

الموت يفجع الفنانة جوليا بطرس

45497

نقل إلهام الفضالة إلى المستشفى بعد احتفالها بميلاد شهاب جوهر - فيديو

651f8d9997

حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

714589-WhatsApp Image 2020-07-30 at 4

شركة سيارات شهيرة تحذف إعلان عمرو دياب وتعتذر

9999154253

أول تعليق من سمية الألفي على طلاق نجلها

05F8A92E-DB60-491F-8D27-0E91F97CF835

حلمي بكر ينفي طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

أخبار متعلقة
43115

عابد فهد ووليد توفيق يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف على المسرح - فيديو