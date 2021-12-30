شاهد...نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي

الوكيل الإخباري - في أحد الفنادق بمدينة الشيخ زايد، وبحضور حشد من الفنانين وعدد من أصدقائه، احتفلت الفنانة ماجدة زكي وابنتا شقيقها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بعيد ميلاده، في غياب زوجته الفنانة روجينا لارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد "كيد النسا" في دولة الكويت.



وحضر الاحتفال من الفنانين كلٌ من نبيلة عبيد، أحمد رزق، أوس أوس، بوسي شلبي، ماجدة زكي، بشرى، وعلي ربيع.



ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، مجموعة فيديوهات من الاحتفال بعيد ميلاد أشرف زكي، ظهر فيها النجوم الذين حضروا لتهنئته.

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